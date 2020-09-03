Ураганный ветер оторвал плавучий док во Владивостоке, который налетел на причал ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ураганный ветер в четверг оторвал плавучий док завода "Восточная верфь" во Владивостоке, который налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Пострадавших нет, корабли и подводные лодки не повреждены, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Из-за сильного ветра оторвался плавдок завода "Восточная верфь", в результате происшествия произошел навал плавдока на причал Приморской флотилии разнородных сил. Корабли, подводные лодки не пострадали, частично поврежден причал. Пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе ТОФ ТАСС сообщили, что три морских буксира из состава дежурных сил флота, которые были направлены в бухту Улисс для буксировки дока, отвели его в безопасное место.

Режим тайфунной опасности ранее был введен в местах дислокации сил флота во Владивостоке и заливе Петра Великого. В пунктах базирования усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания. "Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - сообщила пресс-служба флота.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принесет ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются осадки до 40 мм, в отдельных районах - свыше 50 мм. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой 4-5 м.

Также в четверг были отменены занятия в школах на юго-западе Приморского края, были перенесены некоторые памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Кроме того, из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский.