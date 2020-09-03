Экс-полицейские пойдут под суд за провоз драгоценностей в Шереметьево на 70 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Двое бывших сотрудников полиции и иностранец предстанут перед судом за незаконный провоз драгоценностей на 70 млн рублей через границу в Шереметьево. Об этом сообщила журналистам представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Исполняющий обязанности Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и иностранного гражданина. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сказала Короткова.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 226.1, ч. 2 ст. 226.1, ч. 2, ч. 3 ст. 194 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров должностным лицом с использованием своего служебного положения, а также уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в составе организованной преступной группы). 28 марта иностранец в сговоре со страшим инспектором подразделения по охране общественного порядка в Шереметьево и бывшим сотрудником этого же подразделения незаконно переместили через границу изделия из драгоценных металлов массой свыше 16 кг, рыночной стоимостью свыше 70 млн рублей, не уплатив таможенные пошлины и налоги почти на 8 млн рублей. Вину соучастники не признали, они арестованы.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская отметила, что устойчивый канал контрабандного ввоза изделий на территорию РФ действовал в течение полутора лет и был пресечен благодаря совместной работе коллег ФСБ России и ФТС России.