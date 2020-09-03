ГП утвердила обвинение руководителю мини-отеля в Перми, где погибли пять человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя мини-отеля "Карамель" в Перми Сергея Щербакова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя из Перми, - сказали в Генпрокуратуре. - В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу".

Щербаков обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, 33-летний предприниматель в 2013-2014 годах осуществил перепланировку подвала многоэтажного жилого дома, где незаконно разместил мини-отель "Карамель". Ночью 20 января из-за прорыва трубы с горячей водой на расстоянии более 100 м затопило помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали, трое из них получили ожоги.

По делу задержали пожарного инспектора, проверявшего мини-отель, суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде. Позднее задержали руководителя отеля, с конца января он находится в СИЗО. Расследование в отношении должностных лиц надзорных и контролирующих органов, руководителей ресурсоснабжающей и управляющей компаний продолжается.