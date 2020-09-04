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В Японии произошло землетрясение

По данным агентства Kyodo, легкие травмы получили двухлетний ребенок и 80-летняя женщина

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в центральной части Японии. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья Японского моря в префектуры Фукуи, очаг залегал на глубине около 10 км.

По данным агентства Kyodo, в результате падения, вызванного землетрясением, легкие травмы получили двухлетний ребенок и 80-летняя женщина на территории префектуры.

Между тем, о каких-либо нештатных ситуациях на находящихся в регионе АЭС в связи с землетрясением не сообщалось. Угрозы цунами нет.

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Япония
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