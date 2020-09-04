В Ленинградской области пограничники нашли тайник с 16 кг тротила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Тайник с тротиловыми шашками обнаружили в лесу сотрудники пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили журналистам в ведомстве.

"Сотрудниками пограничного управления в Сланцевском районе Ленинградской области в лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета, присыпанных землей, с тротиловыми шашками - 40 штук по 400 грамм каждая - общим весом 16 кг", - говорится в сообщении.

Все найденное сотрудники погрануправления передали в полицию. Сейчас пограничники и полицейские выясняют, кому мог принадлежать схрон, а также опрашивают местных жителей.