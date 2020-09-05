В Зимбабве число слонов, умерших по непонятным причинам, достигло 22

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Число слонов, неожиданно умерших за последние восемь дней в заповеднике Хванге на юге Зимбабве, увеличилось до 22 . Об этом сообщила местная новостная служба "News-24".

"Мы еще точно не знаем, от чего погибли слоны, - заявил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. - Специалисты, которые провели предварительные исследования, склоняются к версии бактериального заражения. Однако пока не ясно, каким именно видом бактерий".

Первые 12 погибших слонов были найдены 29 августа возле водоема на границе заповедника Хванге и леса Пандамасуэ вблизи водопада Виктория. "У всех животных бивни были целы, что исключает браконьеров как причину их смерти", - отметил Фараво. Через двое суток в Хванге были обнаружены еще 10 слонов, умерших при аналогичных условиях. "Мы взяли образцы для тестирования, но подозреваем, что они умерли по той же причине, что и предыдущие 12", - заявил Фараво.

Власти заповедника считают, что слоны в возрасте от двух до шести лет были слишком низкорослыми, чтобы есть листья с верхушек деревьев. В результате они употребляли в пищу листья, находящиеся близко к земле, а также траву и с ними могли занести в организм болезнетворные бактерии.

Фараво также не исключил перенаселенность заповедника как еще одну причин заболевания слонов. "Парк Хванге площадью в 14,6 тыс. квадратных километров способен принять 15 тыс. слонов, а на текущий день их там до 53 тыс. Мы можем говорить о перенаселении", - заметил Фараво.

Специалисты сейчас ищут возможную связь нынешних событий в Зимбабве с массовой и загадочной гибелью слонов в соседней Ботсване, где с минувшего апреля умерли более 360 слонов. Несмотря на усилия ряда ведущих мировых лабораторий, которые провели исследования тканей умерших животных, до сих пор не установлена причина их смерти.

Под подозрением естественные токсины

Начавшаяся в минувшем апреле массовая гибель слонов на севере Ботсваны в знаменитом заповеднике Окаванго неожиданно прекратилась в июне. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC. Власти страны направили в мае образцы крови и тканей слонов в ряд лучших мировых лабораторий.

"Мы получили большинство ответов, заявил постоянный секретарь Министерства окружающей среды природных ресурсов и туризма Ботсваны Одуэце Кобото. - Многие версии были опровергнуты, исключены вирусы и бактерии, тесты на патогены также дали отрицательный результат. Мы еще ожидаем данные по токсикологии. Сейчас мы все более склоняемся к тому, что речь идет о яде". По его словам, специалисты говорят о том, что причиной смерти слонов являются токсины, однако для их точной идентификации нужды дальнейшие и сложные исследования.

"Мы не можем также сказать, являются ли эти токсины искусственного или естественного происхождения", - отметил Одуэце Кобото. Он заметил, что еще ожидаются результаты исследований, проведенных в США. "Мы надеемся, что они помогут лучше понять, о чем идет речь", - подчеркнул чиновник.

Тот факт, что массовая гибель слонов в заповеднике Оваванго прекратилась в июне может быть следствием нейтрализации действия природных токсинов, заявил ветеринар Мбатши Мазвиндума. "Предшествовавший июню период был засушливым с небольшим количеством осадков. Если речь идет о естественном токсине, то он находился в воде, которую пили слоны, в высокой концентрации. С подъемом воды в реке Окаванго в последние недели токсины сначала были разбавлены, а затем и вымыты", - сказал Мазвиндума.

В свою очередь член фонда защиты природы Нил Фитт согласен с тем, что изменения погодных условий могли привести к исчезновению естественных токсинов, вызывавших смерть слонов. "В зависимости от погодных условий природные токсины могут появляться и пропадать, - заметил он. - Ясно, что сезоны сейчас сменились и, возможно, это и является причиной, почему прекратился падеж слонов". При этом Фитт заметил, что пока в научных лабораториях не будут получены окончательные данные, говорить о точных причинах недавней массовой смерти слонов нельзя.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитает наибольшее количество слонов среди всех стран Африки - 156 тыс. Зимбабве находится на второй позиции с 90 тыс. слонов. На африканском континенте сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.