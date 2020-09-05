В Японии отменили около 600 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Хайшэнь"

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Около 600 внутренних авиарейсов были отменены в Японии, которая готовится к удару приближающегося к южной части страны тайфуна "Хайшэнь". Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Помимо 100 субботних рейсов, местные авиакомпании были вынуждены отменить по крайней мере 484 воскресных рейса, связывающих юг и юго-запад Японии с другими частями страны.

Железнодорожный оператор JR West в свою очередь принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны, а также сократить количество рейсов между центральной и западной частями Японии из-за непогоды. Движение скоростных поездов будет приостановлено на маршруте между Хиросимой и Хакатой (префектура Фукуока). Также железнодорожный оператор планирует сократить количество рейсов между Осакой и Хиросимой.

В настоящее время "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает, что тайфун может принести с собой рекордные осадки и штормовой ветер. Ожидается, что "Хайшэнь" достигнет южного региона Японии к вечеру воскресенья.

Премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. Власти префектур на юго-западе страны уже произвели сброс воды на 20 дамбах, расположенных в регионе, опасаясь наводнений из-за рекордных ливневых дождей.

Юго-западная часть Японии только что перенесла удар тайфуна "Майсак". Он вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в регионе, пострадали более 20 человек.