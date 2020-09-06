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СМИ: суд Саудовской Аравии приговорил трех боевиков к смерти за поддержку ИГ

Указывается, что экстремисты намеревались организовать взрывы полицейских участков в Джидде

ТАСС, 6 сентября. Уголовный суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни трех экстремистов за сотрудничество с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планирование нападения на полицейских. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Arabiya.

По его информации, смертный приговор вынесен обвиняемым за "поддержку ИГ и планирование убийств сотрудников служб безопасности на территории королевства". Указывается, что экстремисты намеревались организовать взрывы полицейских участков в саудовском городе Джидда.

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