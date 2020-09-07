Пять человек пострадали в ДТП в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Авария с участием грузовой "Газели" и двух легковых иномарок произошла в понедельник в Астрахани, пострадали пять человек. Об этом сообщил ТАСС представитель МВД по Астраханской области Артем Сладков.

"Сегодня примерно в 12:00 мск на пересечении улиц Бэра и З. Космодемьянской водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу и совершил столкновение с "Газелью" (термобудка). От удара произошло опрокидывание грузовика на встречную полосу и столкновение с автомобилем Mazda. В результате ДТП пострадали пять человек, среди них две пассажирки Volkswagen 2001 года рождения, обе подданные Королевства Марокко, они студентки одного из астраханских вузов", - сказал Сладков.

Он уточнил, что остальные трое пострадавших - это водители Volkswagen и "Газели", а также пассажир грузовика. У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины, они доставлены в больницу.