Два человека попытались сжечь чучело адвоката потерпевших по делу Ефремова возле суда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих человек, которые пытались сжечь у Пресненского суда Москвы, где во вторник зачитывают приговор актеру Михаилу Ефремову, чучело адвоката потерпевших Александра Добровинского, передает корреспондент ТАСС.

Двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией Добровинского. Находившихся на месте полицейский призвал нарушителей прекратить попытки сожжения чучела. Огонь был быстро потушен, а задержанных мужчин препроводили в полицейский автобус. На это же место после задержания пришел шаман с бубном.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.