Открытое горение на складе с кинодекорациями в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке с декорациями "Главкино" на Новорижском шоссе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 05:32 пожар локализовали, в 05:41 - ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ране сообщалось, что на 26 км Новорижского шоссе произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории "Главкино" на площади 800 кв. м.

Это второй подобный пожар в этом году. 7 июня в поселке Горки Ленинские в Подмосковье горели кинодекорации на складе. Площадь возгорания составила 600 кв. м.