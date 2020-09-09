{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение на складе с кинодекорациями в Подмосковье ликвидировано

Возгорание произошло на площади 800 кв. м

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке с декорациями "Главкино" на Новорижском шоссе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 05:32 пожар локализовали, в 05:41 - ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ране сообщалось, что на 26 км Новорижского шоссе произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории "Главкино" на площади 800 кв. м.

Это второй подобный пожар в этом году. 7 июня в поселке Горки Ленинские в Подмосковье горели кинодекорации на складе. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Теги
Россия
Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку со следствием
Валентину Чернышову и Романа Емашева пойти на такой шаг побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую, считает защита обвиняемых
Читать полностью