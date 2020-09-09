Жителя Петербурга обвинили в избиении до смерти матери пятерых детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. В Петербурге мужчину обвинили в избиении до смерти своей сожительницы на глазах пяти несовершеннолетних детей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, обвиняемый в ночь с 14 на 15 мая в квартире на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге избил сожительницу в присутствии их общих пятерых детей, старшему из которых было восемь лет, а младшему - два года. От полученных травм женщина умерла в больнице спустя двое суток.

Сейчас дети находятся на попечении отца погибшей женщины.