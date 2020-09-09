СМИ: греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на острове Лесбос

АФИНЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Греческая полиция применила в среду вечером слезоточивый газ против сотен мигрантов и беженцев на острове Лесбос, которые пытались пробиться к порту Митилини. Об этом сообщил в экстренном выпуске новостей греческий телеканал Open TV.

По словам телеканала, в порт хотели пройти сотни мигрантов, оставшиеся ночевать на автошоссе после того, как в ночь со вторника на среду в результате серии поджогов были сожжены домики в лагере для мигрантов в местечке Мориа. Среди мигрантов распространился слух, что в порт придет судно, на котором можно будет перебраться в континентальную часть Греции. Однако власти собирались прислать судно для того, чтобы там могли ночевать около тысячи мигрантов из этого лагеря, и речь о перевозке беженцев с острова не шла. Мигранты натолкнулись на кордон греческого спецназа на дороге к Митилини и стали бросать в полицейских камни. Спецназ ответил слезоточивым газом. В свою очередь мигранты начали поджигать траву на близлежащих сельскохозяйственных угодьях, где вспыхнули пожары, уничтожающие оливковые деревья.

При этом, как сообщает телеканал, в среду вечером в лагере Мориа произошли новые поджоги. Кем-то были подожжены палатки в тех частях лагеря, которые не были уничтожены огнем в ночь на среду. Люди хватали свои пожитки и убегали из палаток. В результате они присоединились к тысячам не имеющих крова беженцев, которые в настоящее время находятся на шоссе Панагуда - Митилини. В город их не пускают усиленные отряды полиции. В среду на остров на военно-транспортном самолете из Афин были отправлены еще три подразделения полицейского спецназа для усиления местной полиции.

В свою очередь греческий портал Pentapostagma.gr сообщил в среду, что греческая служба разведки и контрразведки (EYP) ищет возможный турецкий след в поджогах, которые произошли почти одновременно в нескольких местах в лагере Мориа в ночь на среду. Практически все мигранты, которые находятся на Лесбосе, прибыли ранее на лодках с турецкого побережья. "По данным греческих военных, как только в лагере в Мориа возник пожар, турецкий беспилотный летательный аппарат направился к Лесбосу, и турки отслеживали все события ночью с помощью картинки, которую передавал этот беспилотник", - отмечает издание.

Пожар в лагере для беженцев

Пожар в лагере в Мориа, где проживают около 13 тыс. беженцев и мигрантов, возник примерно в 02:00 ночи по местному времени (совпадает с мск) в ночь на среду. Лагерь практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции.

Предполагают, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей. Некоторые отказались идти на изоляцию. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, двигаясь в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса.