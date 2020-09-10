Гидросамолет упал в озеро на окраине Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 10 сентября. Гидросамолет с одним человеком на борту упал в Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловск-Камчатского. Пилот не пострадал, его эвакуировали спасатели, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Гидросамолет упал в Халактырское озеро на Камчатке. Прибыв на место, спасатели обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем - мужчину. С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали пострадавшего на берег", - говорится в сообщении.

Спасенный отказался от медицинской помощи и, по данным МЧС, быстро покинул место происшествия, также отказался назвать свое имя. По предварительной информации, летательный аппарат не имеет регистрации. Первым о происшествии в оперативные службы сообщил очевидец.