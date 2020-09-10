В Калининграде задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 42-летнего мужчины, задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление и освободился из мест заключения около полугода назад, сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда следственного управления СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 9 сентября в безлюдном месте мужчина напал на школьницу, которая возвращалась домой. Он нанес пострадавшей несколько ударов, сдавил шею руками, после чего изнасиловал, а затем скрылся с места преступления. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем родителям. Ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Злоумышленник был задержан в тот же день. Его обнаружили полицейские-кинологи и задержали в момент, когда он прятался в кустах в районе места происшествия. Пострадавшая опознала нападавшего.

В рамках следствия по делу назначены судебные экспертизы. Следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм. Ход расследования дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления Дмитрий Бочаров.