Экс-замминистра спорта Чувашии приговорен к 5,5 года колонии за служебный подлог

ТАСС, 10 сентября. Калининский районный суд города Чебоксары в четверг приговорил к 5,5 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий и служебный подлог бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии Алексея Яковлева, который подписал фиктивные документы о поставке оборудования в биатлонный центр. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"Яковлев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Яковлеву <…> окончательно назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы <…> с отбыванием в колонии общего режима", - отмечается в сообщении. Кроме того, экс-замминистра лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Приговор также вынесен в отношении учредителя компании "Алза" Сергея Лаврентьева, ранее являвшегося ее руководителем, а в последующем - директором по развитию. Он осужден за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд приговорил Лаврентьева к 8 годам колонии общего режима, он также лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Следствием и Калининским районным судом города Чебоксары установлено, что с ноября 2014 года по август 2016-го в городе Чебоксары по указанию Лаврентьева его подчиненные изготовили и представили на подпись Яковлеву фиктивные документы о том, что ООО "Алза" закупило и поставило в Минспорт Чувашии спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра по государственному контракту. На самом деле компания спортивный инвентарь и оборудование не приобретала. При этом Лаврентьев убедил Яковлева, что все поставит после фактической оплаты, сославшись на временные финансовые затруднения компании. Яковлев документы подписал, в результате на расчетный счет подрядчика были перечислено более 46 млн рублей бюджетных средств. Денежные средства не были возвращены, а спортивный инвентарь и оборудование не поставлены.

Кроме того, с декабря 2015 года по июль 2017-го Лаврентьев не выполнил обязательства перед участниками долевого строительства жилого дома, застройщиком которого являлась компания "Алза", по проезду Соляное в Чебоксарах. Это причинило ущерб 84 физическим и шести юридическим лицам на общую сумму более 128,5 млн рублей. В частности, Лаврентьев погашал имевшуюся у ООО "Алза" кредиторскую задолженность за счет передачи кредиторам без оплаты имущественных прав на 43 квартиры в строящемся доме в счет исполнения обязательств, не связанных с его строительством. Это привело к дефициту необходимых для возведения дома средств. В результате объект так и не был построен, а ООО "Алза" прекратило финансово-хозяйственную деятельность из-за неплатежеспособности.