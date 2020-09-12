Российские летчики с базы Хмеймим помогли в тушении пожаров в горных районах Сирии

ЛАТАКИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Экипажи армейской авиации ВКС РФ, дислоцированные на авиабазе Хмеймим в Сирии, ликвидировали очаги продолжающихся уже неделю пожаров в горных районах провинции Латакия, заявил журналистам заместитель командира вертолетного полка, участвовавшего в тушении, Ринат Хайдаров.

"По просьбе сирийской стороны группировка Вооруженных сил РФ, находящаяся на территории САР (Сирийской Арабской Республики - прим. ТАСС), оказывает помощь экипажами армейской авиации в тушении пожаров. В настоящий момент экипажами армейской авиации (вертолетами - прим. ТАСС) выполнено 24 вылета. Сброшено на очаги пожаров более 600 тонн воды. Все очаги пожаров ликвидированы на общей площади 4 тыс. гектаров", - сказал он.

Хайдаров отметил, что очаги пожаров уже не опасны, военная, гражданская и транспортная инфраструктуры при сбросе воды не пострадали.

При этом тушение еще продолжается, сирийские правоохранительные органы начали выяснять причины возникновения пожаров, предполагая в отдельных районах поджоги. Так, по предварительному заключению специалистов Управления пожарной охраны провинции Хама, два пожара квалифицируются как целенаправленные поджоги. Правоохранители подозревают, что за этим стоят "спящие ячейки" террористов, еще сохраняющие активность в этой части страны.

Особая сложность тушения пожаров в горах состоит в необходимости каждый раз забирать воду из водоема на равнине и затем набирать высоту при восходящих и нисходящих воздушных потоках и повышенной температуре. Кроме того, сброс на очаг возгорания должен быть предельно точным, чтобы не повредить уникальные растения, произрастающие в местных заповедниках, а также объекты инфраструктуры.

Пожары начались в горных районах провинций Латакия и Хама более недели назад: от стихии пострадали десятки населенных пунктов в районах Аль-Габ, Айн аль-Курум, Масьяф, Слунфех и Журин - местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Изначально местные власти пытались справиться с пожарами самостоятельно, но вскоре обратились к российским военным.