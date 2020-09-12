В Воронеже полиция задержала мужчину, устроившего ночью погром на избирательном участке

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в ночь на субботу 25-летнего мужчину, который проник на избирательный участок № 1420 в помещении школы № 37 в Воронеже и устроил погром. Бюллетени для голосования не тронуты, участок утром открылся в обычное время, сообщил журналистам в субботу председатель Воронежской областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

"Сегодня ночью в 3 часа 40 минут в школе № 37 на улице Платонова в Воронеже разбили стекло, гражданин 1995 года рождения залез через окно в помещение участковой избирательной комиссии 1420, устроил там погром повреждена мебель, общий беспорядок навел в помещении для голосования. Что касается избирательной документации - из сейфов бюллетени не тронуты, все осталось на месте", - сказал Канищев.

Он добавил, что дежурный в помещении вызвала наряд полиции, мужчину задержали, сейчас сотрудники правоохранительных органы ведут его допрос, выясняют причины и обстоятельств его проникновения на избирательный участок.

"Комиссия наша с 8 утра, как положено, приступила к работе на участке № 1420, никаких негативных последствий для нас это происшествие не имело. По имеющимся данным, задержанный 25-летний мужчина был в невменяемом состоянии, просто ходил вокруг, все крушил, все бил в помещении", - сказал Канищев.

В Воронежской области 11-13 сентября проходит 461 избирательная кампания, из них самыми масштабными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. На 56 мандатов Воронежской областной думы претендуют 699 кандидатов. Участвуют восемь политических партий: "Родина", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, "За правду", Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. На 36 мандатов Воронежской городской думы претендуют 400 кандидатов.