В Магнитогорске два человека погибли и один пострадал в ДТП с загоревшимися машинами

ТАСС, 12 сентября. Два автомобиля столкнулись и загорелись в пятницу в Магнитогорске (Челябинская область), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"11 сентября, в 17:05, на пересечении Магнитной улицы и шоссе Космонавтов произошло столкновение автомобилей Dongfeng под управлением 34-летнего водителя и Volkswagen Polo под управлением водителя 38 лет. После столкновения они загорелись", - сказали в главке.

На месте ДТП погибла 36-летняя женщина, 9-летний мальчик умер в карете скорой помощи. Также пострадала 15-летняя девочка, она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В пресс-службе МЧС РФ агентству сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ведомства проводили деблокировку погибших и тушение автомобилей.