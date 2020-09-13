Автобус с футбольной командой "Беласица" попал в ДТП на трассе в Болгарии

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Автобус с болгарской футбольной командой третьей лиги "Беласица" из города Петрич едва не перевернулся в субботу вечером на автомагистрали "Фракия" в Болгарии из-за инфаркта водителя.

Как сообщается на сайте администрации города Петрич, водитель автобуса получил инфаркт и потерял контроль над автобусом, в котором находились футболисты и тренеры. В итоге автобус съехал в кювет.

"Водитель автобуса умер, футболисты и тренеры получили легкие травмы и чувствуют себя хорошо. Все они пройдут дополнительное медицинское обследование", - отмечено в сообщении.