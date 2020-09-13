Трамп призвал приговорить к смертной казни стрелявшего в заместителей шерифа в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал вынести смертный приговор стрелявшему в двоих заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в случае, если находящиеся в больнице стражи порядка умрут. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Если они (заместители шерифа - прим. ТАСС) умрут, убийцу нужно быстро осудить на смертную казнь. Это единственный способ это остановить!" - заявил он.

Двое заместителей шерифа в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения и были доставлены в местную больницу. Врачи в настоящее время борются за их жизнь.

Офис шерифа округа на своей странице в Twitter опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как к сидевшим в патрульном автомобиле стражам порядка подходит человек и производит несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля, после чего убегает. Личность нападавшего пока не установлена.