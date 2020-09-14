На имущество завода в крымском Армянске, где произошел химвыброс, наложили арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Арест на имущество завода ООО "Титановые инвестиции" в крымском городе Армянске наложили для исполнения приговора по искам граждан, сообщается в понедельник на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество ООО "Титановые инвестиции" наложен арест на общую сумму более 108 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции". Он обвиняется в совершении преступлений по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей и о нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Управление по расследованию особо важных дел установило, что действующий на тот момент генеральный директор филиала предприятия для создания видимости эффективной работы и сокрытия от контролирующих органов существующей чрезвычайной ситуации с кислотонакопителем, принял решение о продолжении его эксплуатации. "Управлением по расследованию особо важных дел получены неопровержимые доказательства вины бывшего директора Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с середины августа по сентябрь 2018 года в кислотонакопителе филиала в результате превышения концентрации серной кислоты и высокой атмосферной температуры произошла серия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Армянска и села Перекоп. Действия директора филиала повлекли по неосторожности массовое заболевание жителей этих населенных пунктов, что подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, причинен существенный вред окружающей среде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершили. С утвержденным обвинительным заключением его в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

О выбросах в Армянске

19 августа 2020 года выброс сернистого ангидрида произошел в филиале ООО "Титановые инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества была не опасна для здоровья людей. Это второй подобный выброс химического вещества на предприятии за два года. В августе 2018 года произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего в городе ввели режим ЧС.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Титановые инвестиции", что связывалось с дефицитом воды на севере Крыма из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной.

Армянск - моногород регионального значения на севере Крыма, градообразующим предприятием является армянский филиал ООО "Титановые инвестиции", крупнейший в РФ производитель диоксида титана. Предприятие закрывает треть российской потребности в диоксиде титана, обеспечивая работой 3500 человек.