Осужденного по делу о гибели главы Total Дунаева освободили от наказания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник в связи с истечением срока давности решил освободить от отбывания наказания руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева, осужденного ранее по делу о крушении самолета главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд изменил приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Дунаева Р. Г. и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Апелляционные жалобы Дунаева Р. Г. и стороны защиты оставлены без удовлетворения", - сказали в суде.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери. Помимо Дунаева, по уголовному делу по факту крушения проходили авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко.

Им инкриминировалась ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело в отношении Леденева и Мартыненко было выделено в отдельное производство. Они были признаны виновными в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению, и приговорены к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них снята. К подсудимым были заявлены иски на общую сумму 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение гражданского судопроизводства.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил Круглова к 5,5 года, Дунаева - к 6 годам, Архипову - к 5 годам колонии-поселения. Архипову суд освободил от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет.