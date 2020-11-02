На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, в районе парка Дружбы. Одна из машин перевернулась, движение в центр затруднено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском шоссе, 70 столкнулись четыре автомобиля, один опрокинулся. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 1 км. Детали уточняются", - сообщается в публикации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что информация о ДТП поступила в 16:05 мск. "По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлена информация по тексту.