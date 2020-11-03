В центре Москвы при столкновении семи машин пострадали два человека

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Семь машин столкнулись на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 08:20 на улице Садовой-Черногрязской, в районе дома 7, произошло ДТП с участием семи транспортных средств. В результате столкновения двое пострадали, они доставлены в одну из городских больниц. В настоящее время движение автотранспорта в районе ДТП затруднено", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, столкнулись легковые машины, две из которых такси. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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