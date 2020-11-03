В Камеруне сепаратисты напали на школу и похитили ее учителей и сотрудников

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 учителей и сотрудников начальной школы похищены во вторник на северо-западе Камеруна сепаратистами из англоязычных районов страны. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Вооруженные люди ворвались в школу в городе Кумбо, вывели группу учителей и школьников, - сообщил местный чиновник. - Затем они отпустили детей, сказав, чтобы те больше никогда не возвращались в школу, а взрослых увели с собой".

В октябре при возобновлении занятий в школах Камеруна после отмены ряда ограничений в связи с пандемией нового коронавируса действующие в этой части страны сепаратисты пригрозили парализовать их работу, требуя от правительства политических уступок. Боевики 24 октября атаковали на северо-западе Камеруна школу, убив 8 школьников.

Камерун переживает затяжной и острый межобщинный кризис. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.

С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония". Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.