В Петербурге при пожаре в частном жилом доме погибли три человека

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 05:31 мск.

"В двухэтажном частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 кв. м. В ходе проливки и разбора были обнаружены тела троих погибших, все взрослые", - сказали в пресс-службе, добавив, что один человек пострадал и был госпитализирован.

В МЧС отметили, что в 06:19 пожар локализован, а в 07:09 - ликвидировано открытое горение. К тушению привлекались 33 человека и десять единиц техники, от МЧС России 19 человек и пять единиц техники.