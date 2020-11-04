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Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП в Туве

Авария произошла в Улуг-Хемском районе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Две машины столкнулись у села Хайыракан в Улуг-Хемском районе в Туве, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали, среди них четверо детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 07:20 мск. "Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Nissan Liberty. В результате погиб один человек, травмировано восемь человек, из них четверо детей", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, в двух машинах находились девять человек, в том числе четверо детей. На данный момент пострадавшие доставляются в больницу. Силами МЧС России была проведена деблокировка пострадавших. К ликвидации последствий было привлечено десять человек и пять единиц техники.

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