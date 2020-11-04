{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях пассажирку

По данным СМИ, потерпевшая сломала ногу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Автобус в Екатеринбурге протащил по асфальту пассажирку, которая застряла в дверях при выходе из него. Женщина получила травмы, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"В вечернее время 3 ноября водитель автобуса маршрута №38, не удостоверившись, что пассажиры вышли на остановке, начал движение автобуса. В результате пассажирке, которая выходила из автобуса, дверьми транспортного средства зажало ногу, автобус протащил женщину по асфальту некоторое расстояние. Поскольку женщина держала за руку свою 3-летнюю дочь, малолетний ребенок тоже упал, ударившись лицом", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, женщина сломала ногу. Прокуратура организовала проверку.

Теги
РоссияСвердловская область
Соучастников избиения до смерти мужчины в Волгограде могут привлечь к ответственности
Родные погибшего Романа Гребенюка считают, что сестра нападавшего могла подстрекать к ссоре
Читать полностью