В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях пассажирку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Автобус в Екатеринбурге протащил по асфальту пассажирку, которая застряла в дверях при выходе из него. Женщина получила травмы, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"В вечернее время 3 ноября водитель автобуса маршрута №38, не удостоверившись, что пассажиры вышли на остановке, начал движение автобуса. В результате пассажирке, которая выходила из автобуса, дверьми транспортного средства зажало ногу, автобус протащил женщину по асфальту некоторое расстояние. Поскольку женщина держала за руку свою 3-летнюю дочь, малолетний ребенок тоже упал, ударившись лицом", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, женщина сломала ногу. Прокуратура организовала проверку.