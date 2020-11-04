В центре Сочи столкнулись спорткары Mclaren и Ferrari

СОЧИ, 4 ноября. /ТАСС/. Автомобили Mclaren и Ferrari столкнулись в центре Сочи, на перекрестке улиц Егорова и Гагарина. От удара Mercedes отбросило на бетонный бордюр, в ДТП никто не пострадал, сообщил ТАСС начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД по городу Сочи Евгений Кривоконев.

"Водитель автомобиля Mercedes Mclaren не выдержал безопасный интервал дистанции до двигающегося впереди автомобиля Ferrari, который поворачивал налево, и допустил с ним столкновение", - сказал Кривоконев.

Он уточнил, что от удара автомобиль McLaren отбросило на бетонный бордюр. В результате ДТП никто не пострадал.