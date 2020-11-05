Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по неформалам в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 17-летнего подростка по подозрению в стрельбе по студентам петербургского вуза из-за их неформального внешнего вида, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 17-летнего Данила, уроженца города Кемерово, в настоящий момент проживающего в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти, нигде не работающего и не учащегося. У него изъят пистолет "Пионер", который, по версии полиции, был применен в день инцидента", - говорится в сообщении.

Видеозапись инцидента со стрельбой ранее была опубликована в социальных сетях и СМИ. На ролике видно, что неизвестный, заявивший, что он "антифашист", вступает в конфликт с двумя молодыми людьми неформального внешнего вида. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в лицо одному молодому человеку, а также произвел второй выстрел. Очевидцы сообщали, что один из пострадавших в результате ЧП якобы лишился нескольких зубов, а также получил ожог лица.

В полиции пояснили, что потерпевшие в ведомство с заявлением не обращались, однако на основании видео было установлено, что конфликт произошел 30 октября на Лиговском проспекте в Петербурге. В результате инцидента телесные повреждения получили два студента петербургских вузов, один из которых является несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").