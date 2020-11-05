В Калмыкии будут судить местного жителя, посадившего ребенка на цепь

ЭЛИСТА, 5 ноября. /ТАСС/. В Калмыкии направили в суд уголовное дело в отношении жителя Сарпинского района, который более двух с половиной часов удерживал соседского ребенка на цепи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба республиканского управления СК РФ.



"30-летний мужчина удерживал ребенка на соединенной с металлической цепью веревке более 2,5 часа - сначала в домовладении, затем во дворе. Уголовное дело было возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего"). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.



Следователи выяснили, что 21 августа мужчина привязал один край веревки, соединенной с металлической цепью, к деревянному подлокотнику дивана, а другой край обмотал вокруг лодыжки 11-летнего мальчика. Через два с половиной часа мужчина вывел ребенка во двор и привязал к металлическому столбу.

Мужчина является сожителем тети мальчика, в ходе расследования уголовного дела он признал свою вину и раскаялся. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рублей жителя Белореченского района Краснодарского края, который летом 2019 года посадил сына на цепь в сарае и уехал с женой в роддом.