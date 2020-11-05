Росгвардейцы задержали москвичку, пытавшуюся похитить архивный документ XIX века

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся похитить, спрятав в своей обуви, документ XIX века из военно-исторического архива. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в свою обувь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку по заявлению директора Российского государственного военно-исторического архива по факту исчезновения ценного документа XIX века. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в похищении документа XIX века подозревается женщина, которая приходила в архив искать интересующие ее документы.

Работник читального зала сообщил сотрудникам вневедомственной охраны, дежурившим на посту, о странном поведении посетительницы архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер. Некоторое время женщина работала с документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала к себе в обувь.

Ее задержали и передали прибывшим полицейским. Подозреваемой оказалась 62-летняя москвичка. Документ изъят, он датирован 3 марта 1857 года.