Педиатра в Иванове приговорили к двум годам условно по делу о смерти 8-летнего ребенка

ИВАНОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Ленинский суд города Иваново приговорил детского участкового врача Любовь Яровикову, после визита которой умер восьмилетний ребенок, к двум годам лишения свободы условно, сообщила ТАСС адвокат Яровиковой Анна Коткова.

Согласно материалам дела, весной 2018 года участкового педиатра детской поликлиники №10 города Иваново Любовь Яровикову вызвали для осмотра восьмилетнего мальчика. У него были признаки ОРВИ и пятидневная лихорадка, до Яровиковой у ребенка был другой педиатр этой же поликлиники. Лечение было назначено, однако через несколько часов после приема Яровиковой мальчик умер, вскрытие показало, что причиной смерти стал острый миокардит на фоне дисфункции иммунной системы, которое, по мнению экспертов, считается редким "немым" заболеванием, выявить его при осмотре на дому невозможно. Первоначально в отношении доктора было возбуждено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), которое позже переквалифицировали на ст. 125 (оставление в опасности), а в августе 2019 года - на ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному).

"Сегодня Ленинский районный суд признал мою подзащитную виновной. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Также ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью на протяжении двух лет", - сообщила Коткова.

Она отметила, что прокуратура просила для Яровиковой наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. "Поэтому сегодняшний приговор можно считать неким компромиссом", - отметила Коткова.

По ее словам, у защиты есть 10 дней для того, чтобы обжаловать приговор. Решение о подаче апелляции будет принято позднее.