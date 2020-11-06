Клинику в Москве лишили лицензии за нарушения и нанесенный вред пациентам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суд лишил клинику в Москве лицензии за выявленные грубые нарушения, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В ведомство поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". На родственников пациентов также оказывали психологическое давление для получения денег. Наибольшая сумма, которую требовали перевести на личную карту сотрудника клиники, составила более 800 тыс. рублей.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в отношении ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" <...> выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан помещения отделения были опечатаны, был введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология". <...> 5 ноября решением суда <...> лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что решение суда еще не вступило в законную силу.