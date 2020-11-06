Росприроднадзор возбудил дело после утечки нефтепродуктов в Нижегородской области

ТАСС, 6 ноября. Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении ОАО "РЖД" после утечки нефтепродуктов на земельном участке в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия возбудило административное расследование в отношении ОАО "РЖД" по ч. 2 ст. 8.6 КоАП ("Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления")", - говорится в сообщении.

Обращение об утечке нефтепродуктов из промышленного коллектора в районе деревни Зелецино в Кстовском районе поступило в ведомство 21 октября. По информации пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, утечка нефтепродуктов произошла в лесистой местности рядом с железнодорожной станцией.

"В ходе осмотра территории установлено, что поверхность земельного участка покрыта высохшим слоем нефтепродуктов. Также обнаружена яма с мазутом размером два на три метра", - указано в сообщении Росприроднадзора.

На земельный участок был оформлен договор сервитута между собственником и ОАО "РЖД". "Таким образом, в действиях последнего усматривается нарушение Земельного кодекса РФ и федерального закона "Об охране окружающей среды", - отметили в пресс-службе ведомства.