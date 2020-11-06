Суд оставил без изменений приговор экс-главе Оренбурга Арапову по делу о взятках

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Оренбургский областной суд оставил без изменений приговор осужденному на 4,5 года лишения свободы по делу о взятках бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Ленинского районного суда Оренбурга от 13 августа 2020 года в отношении Арапова Евгения Сергеевича оставить без изменения", - огласил судья.

По словам защитника осужденного Игоря Ревы, такое решение суда - тот минимум, на который они рассчитывали. "Это тот минимум, которого мы хотели, то есть как минимум мы хотели, чтобы все осталось так, как есть, потому что в целом приговор не настолько жесткий, как хотела прокуратура, но, разумеется, это совсем не тот максимум, который был бы приятен", - отметил он.

Заседание суда апелляционной инстанции длилось около семи часов, что адвокат назвал "необычно долгим". Он также сообщил журналистам, что будет подана кассационная жалоба.

О деле

Ленинский районный суд Оренбурга в августе приговорил Арапова к 4 годам и 6 месяцам заключения со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также оправдал Арапова по одному эпизоду получения взятки. После вынесения приговора его взяли под стражу.

Приговор был обжалован как гособвинителем, так и стороной защиты. Адвокат подсудимого заявил о несогласии с обвинением его подзащитного в совершении преступлений. Гособвинение посчитало приговор мягким. Надзорное ведомство требовало отмены приговора суда первой инстанции и возвращения дела на повторное рассмотрение в ином составе суда.

Следствие обвинило экс-мэра Оренбурга в получении взятки (три эпизода) и создании юридического лица через подставных лиц. Установлено, что с декабря 2011 года по июль 2012 года Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

С августа 2016 года по май 2018 года он лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.

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