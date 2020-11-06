Суд в Москве продлил арест замминистра энергетики по делу о хищении более 600 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, обвиняемому в хищении более 600 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Срок ареста Тихонову постановлением районного суда продлен до 8 февраля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Она уточнила, что накануне суд принял аналогичное решение в отношении других фигурантов дела.

Басманный суд отправил Тихонова и еще трех фигурантов в СИЗО в сентябре этого года. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, следствие установило причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. С лета 2019 года Тихонов является заместителем министра энергетики. По версии СК, обвиняемые похитили деньги, выделенные для создания информационной системы.