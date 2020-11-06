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На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП

Есть пострадавшие

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В районе 7-го км Кутузовского проспекта около 20:30 произошло столкновение двух единиц транспорта, в результате которого есть пострадавшие", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что травмы получили двое человек. Одного зажало в салоне автомобиля, спасатели помогли ему выбраться. Из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту затруднено.

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