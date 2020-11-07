Три человека пострадали при пожаре в доме в Самаре

ТАСС, 7 ноября. Пожар произошел в доме в Самаре, пострадали трое. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:24 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Самара, улица Промышленности, дом 33. Происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Пострадали три человека", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 150 кв. м, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Существует угроза распространения огня на соседние здания. В тушении задействовано 137 человек и 51 единица техники.

В новость были внесены изменения (08:44 мск) - добавлены подробности