Пожар на нефтепроводе на месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО потушили

ТАСС, 7 ноября. Пожар, возникший в субботу на нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО, потушен на площади 15 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в САЦ Минэнерго сообщали, что в 08:17 мск произошел порыв магистрального нефтепровода с возгоранием "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" ("дочка" ПАО "Газпром нефть").

"Ликвидация пожара [произошла] в 09:52 мск на площади 15 кв. м", - сообщили в МЧС РФ.

В "Газпром нефти" ТАСС уточнили, что возгорание произошло не на магистральном нефтепроводе, а на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе. Пожар возник в результате разгерметизации трубопровода с последующим возгоранием, уточнили в компании. "Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сообщили там.

"Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" - дочерняя компания "Газпром нефти" (99%). Регионы деятельности - ХМАО - Югра и ЯНАО. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений. Еты-Пуровское месторождение разрабатывается с 2003 года, является одним из самых удаленных промыслов "Ноябрьскнефтегаза". За годы эксплуатации было добыто свыше 16,6 млн тонн нефти.