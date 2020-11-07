В Астрахани завели дело на должностных лиц городской администрации из-за агрессивных собак

АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Астрахани в связи наличием в городе агрессивных бродячих собак, будет проверена версия о возможном нападении этих собак на 72-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе управления СК России по Астраханской области в субботу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО "Город Астрахань" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В рамках расследования уголовного дела будет проверена версия о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего астраханца", - говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне Казачий было найдено тело пожилого мужчины со следами рваных ран от укусов животных. Причина смерти, по данным правоохранительных органов, - острая сердечная недостаточность. Родственники умершего обратились к депутату областной думы, рассказав, что тело мужчины после смерти обглодали собаки.

По данным следствия, в 2020 году в адрес городской администрации неоднократно поступали жалобы населения на бродячих животных, а также представления правоохранительных и контролирующих органов о принятии мер по обращению с безнадзорными собаками из-за их скопления на территории районов. Животные ведут себя агрессивно, нападают на жителей города. В этом году, по данным пресс-службы, зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения собак на граждан, из которых более 600 - на детей.