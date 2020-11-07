Суд в Петербурге отправил под домашний арест женщину, избившую своего ребенка до смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест женщину, от побоев которой умер ее ребенок. Об этом журналистам сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов города.

"Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Александровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 5 января 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, в ходе предварительного следствия установлено, что в период 1 по 9 марта этого года Александрова, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью дочери, нанесла ей не менее восьми ударов рукой в голову и по телу. Смерть девочки наступила на месте происшествия, в квартире.

"6 ноября Александрова была задержана. [Она] признала вину, имеет еще одного ребенка (2018 года рождения), находится на пятом месяце беременности. Просила у суда домашний арест", - отметили в пресс-службе.