Рабочий погиб из-за взрыва снаряда под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Рабочий, занимавшийся ремонтом крыши здания в городе Гвардейске в Калининградской области, погиб в результате взрыва снаряда, предположительно времен Великой Отечественной войны. Осколки выбили стекла в окнах первого этажа здания, других пострадавших нет, сообщили журналистам в субботу в региональном следственном управлении СК РФ.

"В Гвардейске следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате детонации снаряда", - сообщили в управлении.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в субботу. По предварительным данным, двое рабочих ремонтировали крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома. Один из них - 34-летний гражданин иностранного государства - спустился во двор дома, где со слов очевидцев, начал отбивать от грязи, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный им в неустановленном месте. "Снаряд сдетонировал, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили в ведомстве.

Никто из других людей, по предварительным данным, не пострадал. Осколками снаряда выбиты стекла в окнах первого этажа жилого дома. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК.