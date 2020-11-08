Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Иркутске

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Автомобили Subaru и Kia столкнулись в воскресенье ночью на перекрестке в Иркутске, в результате один человек погиб, четверо с различными травмами госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Водитель Subaru, 24-летний мужчина, скончался на месте. В салоне Kia находились четыре человека (включая водителя) - двое взрослых парней и две девушки. Все они были доставлены в медучреждения города", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло около 02:30 по местному времени (21:30 мск субботы) в Академгородке в Иркутске. Полиция проводит доследственную проверку в связи с ДТП.