В Удмуртии возбудили дело после непредоставления жилья многодетной семье

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после необеспечения жильем многодетной семьи из Удмуртии, которая воспитывает 12 приемных детей. Ход его расследования взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"По материалу СМИ, связанному с проблемой обеспечения жильем многодетной семьи из Удмуртской Республики, воспитывающей 12 приемных детей, для установления всех обстоятельств региональными следственными органами возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Ранее в эфире одного федерального канала был показан сюжет о семье Давыдовых из Сарапула, пятерым детям которых до сих пор не предоставили жилье, положенное им как детям-сиротам.

Региональное следственное управление сообщило, что исполняющий обязанности руководителя этого подразделения СК Максим Козлов встретился с Давыдовыми и ознакомился со сложившейся ситуацией, выслушав все доводы заявителей. В управлении отмечают, что дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении должностных лиц республиканских органов власти, не обеспечивших своевременное предоставление жилья детям-сиротам в Удмуртии.