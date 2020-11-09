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Владельца сгоревшего дома престарелых в Петербурге отправили под домашний арест

Салавата Валиева обвиняют в преступлении по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Владельца частного дома престарелых в Красносельском районе Санкт-Петербурга Салават Валиев, где на прошлой неделе произошел пожар с тремя погибшими, отправили по решению суда под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салавата Валиева. Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 4 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Валиева обвиняют в преступлении по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Информация о пожаре поступила в МЧС 4 ноября. На месте ЧП были обнаружены трое погибших. Еще трое были доставлены в больницу для осмотра. Источник в силовых структурах сообщал, что погибшие были пожилыми, а в горевшем здании располагался частный пансионат для престарелых. СК возбудил уголовное дело.

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