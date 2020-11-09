На западе Москвы горит пятиэтажный дом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на западе Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 14:24 мск поступило сообщение о возгорании балкона на четвертом этаже в доме 44, корпус 3 по Кременчугской улице. Происходит возгорание балкона на четвертом этаже и двух балконов на пятом. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что открытый огонь на балконах сбит. Пожарные пытаются проникнуть в горящую квартиру.