СК завершил расследование дела о мошенничестве при реставрации БДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ (ГСУ СК РФ) по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела о мошенничестве при реставрации здания Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ). Бывший управляющий АО "БалтСтрой" обвиняется в хищении 6,5 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе петербургского ГСУ СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего АО "БалтСтрой". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Согласно следственному заключению, в результате своих действий обвиняемый похитил из бюджета РФ денежные средства в общей сумме около 6,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению" - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, обвиняемый в период с 2011 по 2014 год заключил несколько государственных контрактов на реставрацию и реконструкцию помещений Большого драматического театра. Далее управляющий АО "БалтСтрой" предоставил заказчику документацию, которая содержала заведомо ложные сведения об объемах выполненных в театре работ с целью хищения выделенных денежных средств.

Согласно данным пресс-службы СК, следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции БДТ было возбуждено в феврале 2018 года. Ранее Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила контракт с компаниями ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "БалтСтрой" по производству ремонтных работ в здании театра. После окончания работ дирекция обратилась в администрацию театра для постановки на баланс поставленного театрального оборудования и приемки выполненных работ. При приемке работ администрация БДТ выявила факты ненадлежащего ремонта.

Большой драматический театр им. Товстоногова размещается в нынешнем здании на набережной реки Фонтанки в исторической части Петербурга с 1920 года. В 2014 году завершилась масштабная реконструкция театра.