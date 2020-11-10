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Следователи возбудили дело после смерти главы городского округа на Ставрополье

Тело Сергея Савченко обнаружили в его доме в городе Ипатове

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти главы Ипатовского городского округа Ставропольского края Сергея Савченко. Тело мужчины было обнаружено утром во вторник, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Утром 10 ноября текущего года в своем домовладении в городе Ипатове обнаружено тело главы Ипатовского городского округа. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, смерть 54-летнего Сергея Савченко наступила от механической асфиксии. По данному факту Ипатовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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